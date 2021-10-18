Тренер «Зенита» Сканавино: «Надеюсь, мы сможем одержать победу над «Ювентусом»

Тренер «Зенита» по физподготовке Андреа Сканавино рассказал о том, что почувствовал, узнав, что «Ювентус» попал в одну группу Лиги чемпионов с петербургской командой.

«Первое, о чем я подумал: здорово, я смогу еще раз увидеться со своей семьей! Затем, конечно, пришло осознание, что впереди у нас матчи с очень сильным соперником. У «Зенита» не такой большой опыт игры в еврокубках, но, с другой стороны, все больше зенитовцев вызываются в сборную России и получают международный опыт. И я очень радуюсь этому, потому что это очень важно для клуба», — приводит слова Сканавино официальный сайт «Зенита».

Итальянский специалист поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа «Зенит» — «Ювентус».

«Надеюсь, мы сможем одержать победу над «Ювентусом». Это будет очень непросто, но на поле может произойти все что угодно. Важно биться и получать удовольствие от игры. У нас прекрасный стадион, потрясающие болельщики. Нам очень повезло, что в Петербурге мы играем в таком окружении. Так что все возможно», — сказал он.

Встреча «Зенита» с «Ювентусом» состоится 20 октября в Санкт-Петербурге. Начало игры — 22:00 по московскому времени.

После 2 туров группового этапа Лиги чемпионов итальянцы c 6 очками возглавляют турнирную таблицу группы H. Российская команда располагается на третьей позиции, набрав 3 очка.