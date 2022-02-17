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«Это был шикарный матч». Маттиас Яйсле — о ничьей с «Баварией»

Тренер «Зальцбурга» Маттиас Яйсле прокомментировал ничью с «Баварией»
Евгений Козинов
Корреспондент
Маттиас Яйсле.
Фото Reuters

Главный тренер «Зальцбурга» Маттиас Яйсле остался доволен ничьей с «Баварией» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Ничья — справедливый результат. Это был шикарный матч, мы отдали все силы. Мы провели первый тайм именно так, как хотели. Во второй же половине мы не лучшим образом переходили из обороны в атаку и наоборот и порой слишком легко теряли мяч», — цитирует пресс-служба УЕФА Яйсле.

Ответная встреча состоится 8 марта в Мюнхене. Начало матча — 23.00 по московскому времени.

16.02.2022 | Зальцбург — Бавария
ФК Ред Булл Зальцбург
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