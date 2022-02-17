Главный тренер «Зальцбурга» Маттиас Яйсле остался доволен ничьей с «Баварией» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Ничья — справедливый результат. Это был шикарный матч, мы отдали все силы. Мы провели первый тайм именно так, как хотели. Во второй же половине мы не лучшим образом переходили из обороны в атаку и наоборот и порой слишком легко теряли мяч», — цитирует пресс-служба УЕФА Яйсле.

Ответная встреча состоится 8 марта в Мюнхене. Начало матча — 23.00 по московскому времени.

16.02.2022 | Зальцбург — Бавария