Тренер «Зальцбурга»: «Имели в игре с «Ливерпулем» такие моменты, в которых обычно забиваем»

Главный тренер «Зальцбурга» Джесси Марш выразил разочарование домашним поражением от «Ливерпуля» (0:2) в матче Лиги чемпионов. По его словам, у австрийцев были шансы добиться положительного результата.

— Мы очень разочарованы, потому что очень хорошо начали турнир и хорошо играли в этом матче — до первого гола, — цитирует официальный сайт УЕФА Марша. — Мы с самого начала имели два хороших момента, которые обычно реализовываем. Поэтому очень расстроены. Но через пару дней будем гордиться собой. Мы знали, что нам нужно сыграть максимально хорошо, и мы это делали до первого гола. Думаю, все было бы иначе, забей мы первыми. Но «Ливерпуль» показал свой класс. Мы обменивались ударами, а потом он парой голов нокаутировал нас.