Тренер «Зальцбурга» доволен игрой команды против «Баварии»

Главный тренер «Зальцбурга» Джесси Марш после поражения от «Баварии» в Лиге чемпионов (1:3) отметил, что его команда играла хорошо. Также он надеется, что мюнхенский клуб поможет в следующих турах его коллективу выйти в плей-офф турнира.

— Жаль, что так вышло, — цитирует пресс-служба мюнхенского клуба Марша. — В обоих матчах против «Баварии» мы играли хорошо, но пропустили слишком много голов. В то же самое время мы не использовали свои моменты. Мы были опасны, имели хорошие моменты для перехода в контратаки и отличные шансы забить. Но против такого соперника, обладающего таким высоким качеством, сложно обороняться. Теперь нам нужна помощь «Баварии». Я уже спросил Давида Алабу, сможет ли «Бавария» победить в следующих двух матчах. Он сказал, что они постараются.