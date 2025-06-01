Семин об игре Кварацхелии в финале ЛЧ: «Во втором тайме он мог забить три мяча»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» прокомментировал игру нападающего «ПСЖ» Хвичи Кварацхелии в финале Лиги чемпионов против «Интера» (5:0).

«Он блестяще провел матч, блестяще выполнил свою работу. Когда нужно было — оборонялся, когда нужно было — атаковал. Во втором тайме он мог забить три мяча, но забил один. Сезон у него выдающийся. И в «Наполи», и в «ПСЖ» он играл важнейшую роль в команде. Поздравил ли я его с победой? Это уже наше личное дело, его все поздравляют», — сказал Семин «СЭ».

Кварацхелия в этом сезоне провел за «ПСЖ» 25 матчей, забил 6 голов и отдал 7 голевых передач.

«ПСЖ» впервые в истории стал победителем Лиги чемпионов. Ранее парижане один раз выходили в финал турнира и уступили «Баварии» (0:1) в сезоне-2019/20.