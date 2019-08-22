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Тренер «Янг Бойз» считает результат матча с «Црвеной Звездой» несправедливым

10:15
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Главный тренер «Янг Бойз» Херардо Сеоане — о матче четвертого отборочного раунда Лиги чемпионов против «Црвены Звезды» (2:2).

— Хорошая игра, но плохой результат, — цитирует тренера официальный сайт УЕФА. — Результат не отражает ход игры. В футболе такое иногда бывает. Наша игра не заслуживает критики, но результат, честно говоря, не идеальный.

Ответный матч состоится 27 августа в Белграде.

Все о Лиге чемпионов — здесь.

Янг Бойз — Црвена Звезда

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/champions-league/

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