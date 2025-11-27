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27 ноября 2025, 19:04

Тренер «Тоттенхэма» Франк считает, что Витинья получит «Золотой мяч» в 2026 году

Руслан Минаев

Главный тренер «Тоттенхэма» Томас Франк высоко оценил игру полузащитника «ПСЖ» Витиньи в матче пятого тура общего этапа Лиги чемпионов. Парижский клуб победил со счетом 5:3, Витинья оформил хет-трик.

«Следующим обладателем «Золотого мяча» снова станет игрок «ПСЖ». Им будет Витинья. Лучший полузащитник в мире, и он станет следующим обладателем «Золотого мяча». Вау, какой игрок», — цитирует Франка инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

По итогам голосования за «Золотой мяч» — 2025 Витинья занял третье место. Обладателем награды стал форвард «ПСЖ» Усман Дембеле.

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Лига чемпионов УЕФА
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Тоттенхэм Хотспур
Витинья (ПСЖ)
Томас Франк
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