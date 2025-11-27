Тренер «Тоттенхэма» Франк считает, что Витинья получит «Золотой мяч» в 2026 году

Главный тренер «Тоттенхэма» Томас Франк высоко оценил игру полузащитника «ПСЖ» Витиньи в матче пятого тура общего этапа Лиги чемпионов. Парижский клуб победил со счетом 5:3, Витинья оформил хет-трик.

«Следующим обладателем «Золотого мяча» снова станет игрок «ПСЖ». Им будет Витинья. Лучший полузащитник в мире, и он станет следующим обладателем «Золотого мяча». Вау, какой игрок», — цитирует Франка инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

По итогам голосования за «Золотой мяч» — 2025 Витинья занял третье место. Обладателем награды стал форвард «ПСЖ» Усман Дембеле.