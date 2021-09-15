Тренер «Шерифа» Вернидуб считает, что лимит в РПЛ приносит вред российским клубам

Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб после победы в матче Лиги чемпионов против «Шахтера» (2:0) высказал мнение о лимите на легионеров в российском футболе.

«Думаю, все-таки тот лимит, который есть в России, вред. На Украине тоже есть лимит, но он незначительный. «Шахтер» и «Динамо» поэтому и являются всегда участниками ЛЧ. «Шахтер» не раз выходил из группы ЛЧ. Та работа «Шахтера», которую он проводит, какое количество бразильцев было продано, и в какие топ-клубы — «Баварию», «Манчестер Сити».

В России, к сожалению, просто тянут футболистов за уши. Понимают, что они все равно найдут себе работу за огромные деньги, а на поле выходят и не дорабатывают. В «Шерифе» по-хорошему голодны к футболу. Они тоже хотят хорошо зарабатывать деньги, не просто получать, а именно зарабатывать. У нас почти нет футболистов старше 30 лет, максимум — 27. Может, если лимит поменяется, что-то изменится".

На матч с «Шахтером» Вернидуб выпустил стартовый состав, полностью состоящий из легионеров.