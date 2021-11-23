Тренер «Шерифа» Вернидуб объяснил, почему никогда не будет работать в России

Главный тренер «Шерифа Юрий Вернидуб рассказал о своих дальнейших планах. Украинский специалист отдельно подчеркнул, что не согласился бы работать в России.

«Это мое право, мой выбор. Не хочу об этом много говорить. Во-первых, я бы этого никогда не сделал, потому что родился на Украине. Эта страна дала мне все то, что у меня есть на данный момент. Я ей очень благодарен. И готов за нее идти до конца. Другого мнения у меня не будет никогда.

А во-вторых, мой отец, которого уже нет, никогда бы этого не понял. Вот и все», — сказал Вернидуб в интервью на YouTube-канале Нобеля Арустамяна.

Специалист подчеркнул, что с 2014 года не рассматривает варианты трудоустройства в России.

Отметим, что в период с 1997 по 2000 год Вернидуб выступал в составе российского «Зенита» и становился обладателем Кубка России.