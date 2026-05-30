Кафанов — о Сафонове в финале Лиги чемпионов: «Сохранял хладнокровие до последнего удара»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов отметил уверенную игру голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в финале Лиги чемпионов-2025/26 против «Арсенала».

Матч прошел 30 мая на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия) и завершился победой парижан в серии пенальти — 1:1, 4:3.

«Финал, в котором лучшая атака играла против лучшей обороны. Минимальное количество ударов в створ, но при этом очень высокое напряжение, где каждая команда была достойна победы. Когда забивали гол в ворота Матвея, удар наносился с близкого расстояния, и мяч пролетел в мертвой для вратаря зоне над головой под перекладину. Очень сложный для любого голкипера удар. Перед матчем журналисты часто задавали вопрос, сможет ли Матвей против «Арсенала» хорошо сыграть на выходах. В финале во всех этих ситуациях он действовал уверенно. Если шел на мяч, ни разу не ошибся», — приводит РФС слова Кафанова.

Также специалист оценил действия российского вратаря в серии послематчевых пенальти.

«Во время серии пенальти Матвей выглядел очень спокойным и уверенным и сохранял хладнокровие вплоть до последнего удара, когда угадал полет мяча. Думаю, в том числе и эта уверенность Матвея вынудила двух игроков «Арсенала» ошибиться при исполнении пенальти. Спасибо Моте за то, что подарил такой большой праздник российским болельщикам!» — добавил он.

27-летний Сафонов стал первым россиянином, вышедшим в стартовом составе в финале Лиги чемпионов, и первым двукратным победителем турнира из России. Он выступает за «ПСЖ» с 2024 года и в сезоне-2024/25 также вместе с командой выиграл Лигу чемпионов.

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