Футбол
Лига чемпионов
Новости
Плей-офф / Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
Лига чемпионов

30 мая, 23:45

Кафанов — о Сафонове в финале Лиги чемпионов: «Сохранял хладнокровие до последнего удара»

Алина Савинова

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов отметил уверенную игру голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в финале Лиги чемпионов-2025/26 против «Арсенала».

Матч прошел 30 мая на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия) и завершился победой парижан в серии пенальти — 1:1, 4:3.

«Финал, в котором лучшая атака играла против лучшей обороны. Минимальное количество ударов в створ, но при этом очень высокое напряжение, где каждая команда была достойна победы. Когда забивали гол в ворота Матвея, удар наносился с близкого расстояния, и мяч пролетел в мертвой для вратаря зоне над головой под перекладину. Очень сложный для любого голкипера удар. Перед матчем журналисты часто задавали вопрос, сможет ли Матвей против «Арсенала» хорошо сыграть на выходах. В финале во всех этих ситуациях он действовал уверенно. Если шел на мяч, ни разу не ошибся», — приводит РФС слова Кафанова.

&laquo;ПСЖ&raquo; выиграл Лигу чемпионов-2025/26.«ПСЖ» и Сафонов — победители Лиги чемпионов! Россиянин выиграл серию пенальти у «Арсенала»

Также специалист оценил действия российского вратаря в серии послематчевых пенальти.

«Во время серии пенальти Матвей выглядел очень спокойным и уверенным и сохранял хладнокровие вплоть до последнего удара, когда угадал полет мяча. Думаю, в том числе и эта уверенность Матвея вынудила двух игроков «Арсенала» ошибиться при исполнении пенальти. Спасибо Моте за то, что подарил такой большой праздник российским болельщикам!» — добавил он.

27-летний Сафонов стал первым россиянином, вышедшим в стартовом составе в финале Лиги чемпионов, и первым двукратным победителем турнира из России. Он выступает за «ПСЖ» с 2024 года и в сезоне-2024/25 также вместе с командой выиграл Лигу чемпионов.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max

Источник: https://www.rfs.ru/news/224416
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Матвей Сафонов
Лига чемпионов УЕФА
ФК Арсенал (Лондон)
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Виталий Кафанов
Читайте также
Трамп заявил о возможности заключения сделки с Ираном на следующих выходных
Вы знали, что в 1980 году в Уругвае прошел мини-чемпионат мира — Мундиалито? В нем играл 20-летний Марадона
Международная федерация фехтования допустила россиян с флагом и гимном
Рубио заявил об отсутствии военного решения украинского конфликта
Путин отменил обязанность оферты миноритариям при ускоренной продаже активов
Ямаль, Мбаппе и еще 8 самых дорогих футболистов ЧМ-2026. Кто вошел в этот список и что их ждет на турнире
Популярное видео
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Лига Европы, финал, видеообзор
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Лига Европы, финал, видеообзор
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Акрон»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Акрон»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Пари НН»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Пари НН»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ахмат»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ахмат»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 30-го тура 17 мая
РПЛ: видео всех голов 30-го тура 17 мая
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Шинник»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Шинник»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Факел»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Факел»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Родина»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Родина»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Урал»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Урал»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Чайка»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Чайка»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Уфа»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Уфа»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сокол»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сокол»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Краснодар»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Краснодар»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — ЦСКА: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — ЦСКА: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига чемпионов, финал-2026: «ПСЖ» с Сафоновым победил «Арсенал»
В Париже «переименовали» улицу в честь Сафонова
Смородская — о победе Сафонова в Лиге чемпионов: «Для российского спорта это особо ничего не значит»
Глава «ПСЖ» Аль-Хелайфи назвал вторую победу в Лиге чемпионов легендарной и поблагодарил сотрудников клуба
Сафонов рассказал о дне после финала ЛЧ: «Послушали обращение Макрона, как и в прошлом году»
Познер рассказал о поездке в Будапешт на финал ЛЧ: «Для меня ясно, что «ПСЖ» — лучшая команда мира сейчас»
Денис Адамов — про Сафонова: «Мы все рады за Матвея. За счет труда многое можно сделать»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Жена Сафонова вышла с флагом России на стадион в Будапеште после победы «ПСЖ» в Лиге чемпионов

Дюков — о второй победе Сафонова в Лиге чемпионов: «Этот пример станет вдохновением для многих ребят»
Новости
RSS RSS
Все новости