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Почеттино: «Если Бензема пропустит матч с «ПСЖ», это будет большой потерей для «Реала»

Почеттино высказался о возможном отсутствии Бензема в матче «ПСЖ» — «Реала»
Карен Саркисян
Корреспондент

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино прокомментировал информацию о том, что нападающий «Реала» Карим Бензема может пропустить первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Карим отличный игрок, который год за годом демонстрирует свой талант, — приводит слова Почеттино Marca. — Если Бензема пропустит матч с «ПСЖ», это будет большой потерей для «Реала». Очевидно, что Карим — топ-нападающий. Но я бы не сказал, что это пойдет на пользу «ПСЖ». Естественно, при подготовке будет учитываться, играет он или нет».

Первая встреча 1/8 финала между «ПСЖ» и «Реалом» состоится 15 февраля в Париже. Ответная игра пройдет 9 марта в Мадриде.

В нынешнем сезоне 34-летний француз забил 24 мяча и отдал девять результативных передач в 28 матчах за «Реал». Его контракт с мадридским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Источник: https://www.marca.com/futbol/liga-francesa/2022/02/10/6204fd97268e3e571d8b45fa.html
Карим Бензема
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