30 сентября, 19:46

Луис Энрике перед матчем «ПСЖ» с «Барселоной»: «Вы знаете, что я ее болельщик, обожаю следить за матчами»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике рассказал об отношении к «Барселоне», с которой его команда сыграет во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

«Обожаю смотреть матчи «Барсы»! Мне нравится, как играет эта команда. Вы знаете, что я «сосьо», болельщик, слежу за играми «Барселоны». Это мой дом. Я провел там 8 лет как игрок, 6 лет как тренер», — приводит слова Энрике инсайдер Фабрицио Романо.

«ПСЖ» на выезде сыграет с «Барселоной» в среду, 1 октября. Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.

