Тренер ПСВ Бос — перед ответной игрой с «Арсеналом» после 1:7: «Хотим показать, что мы лучше»

Главный тренер ПСВ Петер Бос поделился ожиданиями от ответного матча против лондонского «Арсенала» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

4 марта нидерландский клуб дома уступил «канонирам» в первом матче со счетом 1:7. Ответная игра состоится в Лондоне 12 марта. Начало — в 23.00 по московскому времени.

«Любой, кто был там на прошлой неделе, не захочет повторения такого выступления. Мы просто плохо играли. Мы хотим показать, что мы лучше. В каком случае я буду доволен? Если мы победим. Это будет большим достижением. Выход в следующую стадию станет чудом», — цитирует Боса пресс-служба УЕФА.

Ранее сообщалось, что ПСВ выплатит компенсацию всем болельщикам клуба, которые посетят ответную игру.