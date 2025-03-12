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Тренер ПСВ Бос — перед ответной игрой с «Арсеналом» после 1:7: «Хотим показать, что мы лучше»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Главный тренер ПСВ Петер Бос поделился ожиданиями от ответного матча против лондонского «Арсенала» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

4 марта нидерландский клуб дома уступил «канонирам» в первом матче со счетом 1:7. Ответная игра состоится в Лондоне 12 марта. Начало — в 23.00 по московскому времени.

«Любой, кто был там на прошлой неделе, не захочет повторения такого выступления. Мы просто плохо играли. Мы хотим показать, что мы лучше. В каком случае я буду доволен? Если мы победим. Это будет большим достижением. Выход в следующую стадию станет чудом», — цитирует Боса пресс-служба УЕФА.

Ранее сообщалось, что ПСВ выплатит компенсацию всем болельщикам клуба, которые посетят ответную игру.

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Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Арсенал (Лондон)
ФК ПСВ
Петер Бос
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