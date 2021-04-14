Тренер «Порту» Консейсау заявил, что Тухель оскорбил его после ответного матча с «Челси» в ЛЧ

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау рассказал о том, что главный тренер «Челси» Томас Тухель оскорбил его после окончания матча 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Меня оскорбил этот человек. Я сказал рефери, что четвертый судья слышал оскорбления», – приводит слова Консейсау Record.

По информации СМИ, Тухель после финального свистка «послал» Консейсау, используя ненормативную лексику.

В ответном матче четвертьфинала ЛЧ «Порту» одержал победу над «Челси» со счетом 1:0, но вылетел из турнира по сумме двух матчей. В первой игре португальский клуб проиграл 0:2.