Тренер «Порту» Консейсау заявил, что Тухель оскорбил его после ответного матча с «Челси» в ЛЧ
Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау рассказал о том, что главный тренер «Челси» Томас Тухель оскорбил его после окончания матча 1/4 финала Лиги чемпионов.
«Меня оскорбил этот человек. Я сказал рефери, что четвертый судья слышал оскорбления», – приводит слова Консейсау Record.
По информации СМИ, Тухель после финального свистка «послал» Консейсау, используя ненормативную лексику.
В ответном матче четвертьфинала ЛЧ «Порту» одержал победу над «Челси» со счетом 1:0, но вылетел из турнира по сумме двух матчей. В первой игре португальский клуб проиграл 0:2.
Дополнительная информация:
https://www.record.pt/internacional/competicoes-de-clubes/liga-dos-campeoes/detalhe/saiba-o-que-disse-tchel-a-sergio-conceicao-no-final-do-chelsea-fc-porto?ref=HP_2BucketDestaquesPrincipais
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