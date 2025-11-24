Конте назвал «Карабах» открытием сезона Лиги чемпионов

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте заявил, что команда сосредоточена на предстоящем матче с «Карабахом» в общем этапе Лиги чемпионов.

Игра пройдет во вторник, 25 ноября, на стадионе имени Диего Марадоны в Неаполе.

«Думаю, «Карабах» — своего рода открытие в этой Лиге чемпионов. Они будут демонстрировать интенсивный темп, и нам придется играть с максимальной концентрацией. Они победили «Бенфику», сыграли вничью с «Челси». У них есть сильные игроки. Завтра годовщина смерти Диего Марадоны. Было бы здорово посвятить ему победу», — приводит Gazzetta dello Sport слова Конте.

После 4 туров Лиги чемпионов «Наполи» набрал 4 очка и занимает 24-е место в таблице. «Карабах» с 7 очками — на 15-й строчке.