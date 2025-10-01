Тренер «Монако» Хюттер: «Победа над «Манчестер Сити» возможна. Хотим показать свою лучшую игру в сезоне»

Главный тренер «Монако» Ади Хюттер прокомментировал предстоящий матч против «Манчестер Сити» во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

«Все знают, что мы проиграли «Лорьяну», но это будет совсем другой матч. «Лорьян» глубоко обороняется, а «Сити» будет больше владеть мячом. Нам придется нелегко. Все команды, которые играют с «Сити», должны быть к этому готовы. Мы хотим показать свою лучшую игру в этом сезоне.

Победа над «Сити» возможна. В футболе возможно все. Это было бы фантастическим достижением. Каждый должен быть на высоте. Нам противостоит одна из лучших команд мира. Мы знаем всех их игроков и тренера. Мы постараемся выложиться на поле по максимуму», — цитирует Хюттера пресс-служба УЕФА.

Матч между «Монако» и «Манчестер Сити» состоится в среду, 1 октября. Начало — в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матчей Лиги чемпионов 1 октября.