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Тренер «Мальме» отметил бюджет «Зенита» после поражения в Лиге чемпионов

22:22
Малком. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Малком. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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Главный тренер «Мальме» Йон Даль Томассон прокомментировал поражение от «Зенита» (0:4) в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

— Я всегда разочарован, когда мы проигрываем. Результат мог быть хорошим. Но мы должны понимать и бюджет нашего соперника. Сложно говорить, когда играют 10 человек против 11. Первые 45 минут мы играли здорово, перегружали края, создавали шансы. Стоило быть более эффективными, создавать шансы. А когда пропустили второй гол, стало очень тяжело. Два последних мяча были необязательными, это довольно больно.

— Вы упомянули разницу в бюджетах. Вас не вдохновил результат матча «Реал» — «Шериф»?

— Я не видел игру, — сказал Томассон.

В составе сине-бело-голубых в матче с «Мальме» голы забили полузащитники Клаудиньо, Далер Кузяев, Алексей Сутормин и Вендел.

Портал Transfermarkt оценивает общую стоимость состава «Мальме» в 30,1 миллиона евро, «Зенита» — в 173,7 миллиона евро.

Зенит — Мальме

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Гоша Чернов все материалы автора

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