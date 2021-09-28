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Тренер «Мальме»: «Дзюба известен не только в России»

18:45
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Главный тренер «Мальме» Йон Даль Томассон перед матчем 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Зенита» оценил форму форварда питерцев Артема Дзюбы.

— Что для вас значит участие в Лиге чемпионов?

— Лига чемпионов — это бонус. Мы хотим развить свой стиль футбола, изучить другие команды, научиться чему-то. Посмотрите, какое количество денег приносит нам Лига чемпионов — 200-300 миллионов крон. Так что этот турнир нам очень важен

— Что вы думаете о Дзюбе?

— У «Зенита» замечательные форварды, хорошие качества у обоих игроков. Дзюба известен не только в России, он очень хороший футболист, у команды огромное число игроков из Бразилии. Считаю, что мы аутсайдеры матча, но надеемся, что сможем кого-то разочаровать, было бы здорово.

Матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов между российским «Зенитом» и шведским «Мальме» пройдет 29 сентября в Санкт-Петербурге. Встреча начнется в 19.45 (мск).

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Гоша Чернов все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 28 и 29 сентября, 2-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Зенит» — «Мальме», «ПСЖ» — «Манчестер Сити» и другие игры