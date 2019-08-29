Тренер «Лиона» прокомментировал попадание в группу с «Зенитом»

Главный тренер «Лиона» Силвинью прокомментировал итоги жеребьевки группового турнира Лиги чемпионов. Французский клуб попал в группу с «Зенитом», «Бенфикой» и «Лейпцигом».

— Это особенный момент. Все команды хороши и заслуживают сюда попасть. Мы обязаны добиться успеха, — цитирует официальный сайт УЕФА Силвинью. — Игры будут непростыми, но это прекрасное соревнование. В Лиге чемпионов не бывает простых матчей. Побеждать нужно вне зависимости от группы.

Итоги жеребьевки группового турнира Лиги чемпионов