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Тренер «Лиона» прокомментировал попадание в группу с «Зенитом»

20:45

Главный тренер «Лиона» Силвинью прокомментировал итоги жеребьевки группового турнира Лиги чемпионов. Французский клуб попал в группу с «Зенитом», «Бенфикой» и «Лейпцигом».

— Это особенный момент. Все команды хороши и заслуживают сюда попасть. Мы обязаны добиться успеха, — цитирует официальный сайт УЕФА Силвинью. — Игры будут непростыми, но это прекрасное соревнование. В Лиге чемпионов не бывает простых матчей. Побеждать нужно вне зависимости от группы.

Итоги жеребьевки группового турнира Лиги чемпионов

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/2020. Жеребьевка группового турнира




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