Тренер «Лиона»: «Если кто-то и должен был сегодня победить, то это «Лион»

Главный тренер «Лиона» Силвинью прокомментировал итог матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Зенита» (1:1), передает спецкор «СЭ» Гоша Чернов.

— Слабо начали матч. Может быть, из-за стресса. Всегда трудно играть дома в Лиге чемпионов — это же слишком важное событие. Но стресс необходимо контролировать. Молодым игрокам нужно быть спокойнее, и мы говорили об этом в перерыве. Если кто-то и должен был сегодня победить, то это «Лион». У нас сложная группа, так что запишем себе одно очко и постараемся больше забивать.

— Почему «Лион» больше заслуживал победы?

— Мы больше владели мячом, у нас было 19 ударов по воротам. Кроме того, мы играли дома.

— Удивил ли вас чем-либо соперник?

— Это был «Зенит», к которому мы готовились. Но сюрприз все-таки преподнес, изменив тактику и состав. «Зенит» склонен играть прямолинейно, там высокие игроки.

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