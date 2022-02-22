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Жослен Гурвеннек: «Лилль» хорошо подготовился к битве с «Челси»

Евгений Петров
Корреспондент

Главный тренер «Лилля» Жослен Гурвеннек поделился ожиданиями от матча с «Челси» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«В этом сезоне старт в Лиге чемпионов дался нам непросто, — цитирует специалиста официальный сайт УЕФА. — Никто не ожидал, что мы займем первое место в группе, но мы посрамили скептиков. Завтра нас ждет противостояние с действующими чемпионами, и необходимо прыгнуть выше головы. Это огромное испытание.

Ребята привыкли играть матчи на таком уровне, опыта им не занимать. Мы хорошо подготовились к битве с «Челси», но теперь нужно ее провести. Нужно не забывать, за счет чего мы вышли в плей-офф, и продемонстрировать свой потенциал«.

Матч «Челси» — «Лилль» состоится 22 февраля. Начало в 23.00 по московскому времени.

Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2033901--chelsea-vs-losc/
Лига чемпионов УЕФА
ФК Лилль
ФК Челси
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