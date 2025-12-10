Нееструп о победе «Копенгагена» над «Вильярреалом»: «Кажется, предпочитаем играть в Лиге чемпионов, а не в чемпионате»

Главный тренер «Копенгагена» Якоб Нееструп подвел итоги матча против «Вильярреала» (3:2) в 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

«Матч легко мог закончиться ничьей, но в конце у нас появился шанс на победу, и мы им воспользовались. Кажется, мы предпочитаем играть в Лиге чемпионов УЕФА, а не в нашей собственной лиге, но мы знаем, что Лига чемпионов — это очень важный турнир, который дарит нам такие прекрасные вечера, как сегодняшний. Мы чувствуем, что сегодня сыграли очень хорошо и получили отличный шанс пройти в следующий раунд», — цитирует Нееструпа пресс-служба УЕФА.

«Копенгаген» (7 очков) одержал вторую победу подряд и поднялся на 23-е место в таблице общего этапа. В следующем туре датский клуб дома сыграет с «Наполи».