Футбол
Лига чемпионов
Новости
Плей-офф / Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Нееструп о победе «Копенгагена» над «Вильярреалом»: «Кажется, предпочитаем играть в Лиге чемпионов, а не в чемпионате»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Главный тренер «Копенгагена» Якоб Нееструп подвел итоги матча против «Вильярреала» (3:2) в 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

«Матч легко мог закончиться ничьей, но в конце у нас появился шанс на победу, и мы им воспользовались. Кажется, мы предпочитаем играть в Лиге чемпионов УЕФА, а не в нашей собственной лиге, но мы знаем, что Лига чемпионов — это очень важный турнир, который дарит нам такие прекрасные вечера, как сегодняшний. Мы чувствуем, что сегодня сыграли очень хорошо и получили отличный шанс пройти в следующий раунд», — цитирует Нееструпа пресс-служба УЕФА.

«Копенгаген» (7 очков) одержал вторую победу подряд и поднялся на 23-е место в таблице общего этапа. В следующем туре датский клуб дома сыграет с «Наполи».

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Лига чемпионов УЕФА
ФК Вильярреал
ФК Копенгаген
Читайте также
Медведев выиграл русский финал — победил Андрея Рублева в Ханчжоу
Кучеров уступает не только Макдэвиду, Овечкин выпал из элиты: лучшие игроки НХЛ-2026
10 шайб до Гретцки, еще пять рекордов и последний шанс на чемпионство. Что ждать от Овечкина в сезоне НХЛ 2026/27
Популярное видео
Бельгия — Франция: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Бельгия — Франция: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Турция — Италия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Турция — Италия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Норвегия — Португалия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Норвегия — Португалия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Германия — Греция: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Германия — Греция: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Сербия — Нидерланды: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Сербия — Нидерланды: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Дания — Уэльс: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Дания — Уэльс: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
Англия — Испания: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Англия — Испания: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Чехия — Хорватия: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Чехия — Хорватия: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Ленинградец»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Ленинградец»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Урал»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Урал»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Енисей»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Енисей»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
Италия — Бельгия: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Италия — Бельгия: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Турция — Франция: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Турция — Франция: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Нидерланды — Германия: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Нидерланды — Германия: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Португалия — Уэльс: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Португалия — Уэльс: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Норвегия — Дания: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Норвегия — Дания: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Сербия — Греция: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Сербия — Греция: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» Мх — ЦСКА: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Динамо» Мх — ЦСКА: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Динамо»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Динамо»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Ахмат»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Ахмат»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Рубин»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Рубин»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Крылья Советов»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Крылья Советов»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига чемпионов, общий этап: команды и жеребьевка турнира в сезоне-2025/26
Вратарь «Монако» Кен заявил, что удаление Головина повлияло на исход матча с «ПСЖ»
Ротенберг — о Моуринью: «Когда он кричал вратарю идти вперед, напомнил мне хоккейную лавку»
«ПСЖ» — третий, «Наполи» — 11-й, «Буде-Глимт» и «Карабах» — без плей-офф. Какими были прогнозы на общий этап ЛЧ
Лига чемпионов: онлайн-трансляция жеребьевки стыковых матчей плей-офф
Сенсация Хайкина, статус Сафонова, результат Головина и незаменимость Сорокина. Как провели основной этап ЛЧ российские футболисты
Сафонов о матче против «Ньюкасла»: «Жаль, что «ПСЖ» не добился положительного результата»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Полузащитник «Аякса» Глух: «Мы вышли на игру с «Карабахом» с верой, что сможем победить»

Сафонов и Забарный впервые вместе сыграли за «ПСЖ»
Новости
RSS RSS
Все новости