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25 февраля, 19:14

Тренер «Галатасарая» Бурук — об ответном матче с «Ювентусом»: «Для нас ничего не меняется»

Руслан Минаев

Главный тренер «Галатасарая» Окан Бурук поделился мнением об ответном матче с «Ювентусом» в стыковом раунде Лиги чемпионов.

«Для нас ничего не меняется. Нам нужно начать ответный матч так же, как и первый. Мы должны навязать свой план на игру. «Ювентус» — сильная команда. Как коллектив, с точки зрения формы игроков и морального духа, мы в «Галатасарае» сейчас в очень хорошем положении. Нам просто нужно сохранять уверенность и твердо стоять на ногах», — сказал Бурук на пресс-конференции.

Матч между командами пройдет 25 февраля и начнется в 23.00 по московскому времени. Первая игра завершилась победой турецкого клуба со счетом 5:2.

Лига чемпионов: онлайн трансляция ответных матчей стыкового раунда 25&nbsp;февраля 2026 года.«Реал» против «Бенфики» после скандала с Винисиусом, «Монако» нужна победа над «ПСЖ» в Париже: онлайн-трансляция матчей Лиги чемпионов

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