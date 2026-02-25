Тренер «Галатасарая» Бурук — об ответном матче с «Ювентусом»: «Для нас ничего не меняется»

Главный тренер «Галатасарая» Окан Бурук поделился мнением об ответном матче с «Ювентусом» в стыковом раунде Лиги чемпионов.

«Для нас ничего не меняется. Нам нужно начать ответный матч так же, как и первый. Мы должны навязать свой план на игру. «Ювентус» — сильная команда. Как коллектив, с точки зрения формы игроков и морального духа, мы в «Галатасарае» сейчас в очень хорошем положении. Нам просто нужно сохранять уверенность и твердо стоять на ногах», — сказал Бурук на пресс-конференции.

Матч между командами пройдет 25 февраля и начнется в 23.00 по московскому времени. Первая игра завершилась победой турецкого клуба со счетом 5:2.

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