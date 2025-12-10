Футбол
Лига чемпионов
Новости
Плей-офф / Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
Лига чемпионов

10 декабря, 06:51

Мареска: «После первого пропущенного гола «Челси» утратил контроль над игрой»

Руслан Минаев

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска прокомментировал поражение от «Аталанты» (1:2) в матче общего этапа Лиги чемпионов.

«В первом тайме мы контролировали игру. После первого пропущенного гола мы немного утратили контроль над матчем. Мы играем каждые два дня, и, вероятно, это сказывается.

Мы просто хотим как можно быстрее начать побеждать. Мы старались играть агрессивно, но, после того как мы пропустили и счет стал 1:1, динамика игры немного изменилась», — цитирует тренера BBC.

«Аталанта» поднялась на четвертое место в таблице общего этапа Лиги чемпионов с 13 очками. «Челси» идет на десятой строчке с 10 очками. В следующем туре «Челси» примет «Пафос».

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Лига чемпионов УЕФА
ФК Аталанта
ФК Челси
Энцо Мареска
Читайте также
Срочно найти тренера, решить, что делать с Заболотным, не распродать всех россиян. Что должен сделать «Спартак» на трансферном рынке этой зимой
Над Ленинградской областью силами ПВО уничтожено несколько БПЛА
WSJ узнала о поднятии в воздух истребителей F-16 после атаки на военных США в Сирии
СМИ сообщили о свадьбе Макгрегора в Ватикане
Лавров заявил о скорби России по жертвам войны на Балканах
Дочь Тутберидзе Диана Дэвис рассказала о проблемах со слухом
Популярное видео
«Селтик» — «Рома»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Рома»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Базель» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Базель» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Бранн» — «Фенербахче»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Бранн» — «Фенербахче»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Лудогорец» — ПАОК: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Лудогорец» — ПАОК: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Штурм» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Штурм» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетик» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетик» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Буде-Глимт»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Буде-Глимт»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Пафос»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Пафос»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Наполи»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Наполи»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Аякс»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Аякс»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Челси»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Челси»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Атлетико»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Атлетико»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Славия»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Славия»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Марсель»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Марсель»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига чемпионов, общий этап: команды и жеребьевка турнира в сезоне-2025/26
Спаллетти заявил, что не доволен игрой «Ювентуса» в матче с «Пафосом» в Лиге чемпионов
Форвард «Арсенала» Мадуэке признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
Губерниев об игре Сафонова и Забарного: «Им необязательно детей вместе крестить. Они проявляют профессионализм»
Шлоттербек после ничьей с «Буде-Глимт»: «Я думаю, что некоторые люди не осознавали, насколько важен матч»
В Италии не до конца оценили «сухарь» Сафонова в матче с «Атлетиком»
Хайкина признали лучшим в составе «Буде-Глимт» в матче Лиги чемпионов с «Боруссией»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Симеоне: «Атлетико» ни на мгновение не переставал следовать нашему плану на игру с ПСВ»

Поконьоли: «Матч с «Галатасараем» показал, на что способен «Монако»

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости