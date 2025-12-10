Мареска: «После первого пропущенного гола «Челси» утратил контроль над игрой»

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска прокомментировал поражение от «Аталанты» (1:2) в матче общего этапа Лиги чемпионов.

«В первом тайме мы контролировали игру. После первого пропущенного гола мы немного утратили контроль над матчем. Мы играем каждые два дня, и, вероятно, это сказывается.

Мы просто хотим как можно быстрее начать побеждать. Мы старались играть агрессивно, но, после того как мы пропустили и счет стал 1:1, динамика игры немного изменилась», — цитирует тренера BBC.

«Аталанта» поднялась на четвертое место в таблице общего этапа Лиги чемпионов с 13 очками. «Челси» идет на десятой строчке с 10 очками. В следующем туре «Челси» примет «Пафос».