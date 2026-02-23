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23 февраля, 23:30

Кнутсен — перед игрой с «Интером»: «Буде-Глимт» силен как команда и быстро усваивает уроки»

Алина Савинова

Главный тренер «Буде-Глимт» Хьетиль Кнутсен поделился ожиданиями от ответного матча против «Интера» в стыковом раунде Лиги чемпионов.

Первая игра, которая прошла в Норвегии 18 февраля, завершилась победой «Буде-Глимт» со счетом 3:1.

«Я верю в нашу идентичность и в ту работу, которую мы делаем уже долгое время. Зарождается доверие и культура, мы начинаем верить в класс нашей команды. Мы соревнуемся на самом высоком уровне. Это совершенно ясно. Мы это чувствовали», — приводит пресс-служба УЕФА слова Кнутсена.

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Тренер напомнил о заработанных очках на общем этапе в играх против топ-клубов: дортмундской «Боруссии» (2:2) и «Атлетико» (2:1) и «Манчестер Сити» (3:1).

«Это показывает потенциал команды. А также то, что мы сильны как команда, быстро усваиваем уроки и у нас крепкий командный дух», — добавил он.

Ответный матч команд состоится в Милане во вторник, 24 февраля. Начало игры — в 23.00 по московскому времени.

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Лига чемпионов. Стыковые матчи.
24 февраля, 23:00. Джузеппе Меацца (Милан)
Интер
1:2
Буде-Глимт

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ФК Буде-Глимт
ФК Интер (Интернационале)
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