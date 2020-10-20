Тренер «Брюгге»: «Мы не можем позволить себе игроков за 40 миллионов, как «Зенит»

Главный тренер «Брюгге» Филипп Клеман на пресс-конференции прокомментировал победу над «Зенитом» в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов (2:1). Победный мяч бельгийцы провели в добавленное ко второму тайму время.

— Первым таймом я доволен, мы показали хорошую организацию. Но нашей команде не хватало уверенности впереди, — сказал Клеман. — Нам нужно было добавить в балансе. Уже во втором тайме «Зенит» забил, но мы продолжили искать шанс и забили хороший гол.

— За вас играли молодые футболисты. Насколько тяжело развивать их и при этом добиваться побед?

— Мы не можем позволить покупать игроков за 40 миллионов, как «Зенит», мы должны усердно работать с молодыми игроками. Де Кетеларе, забивший победный мяч, — один из примеров. И мы стараемся развивать молодежь. Мы не можем покупать опытных. Так что такие матчи важны для молодежи. Нам надо расти всем вместе, но должен быть баланс. Только играя 20-летними, мы проиграли бы. (Гоша Чернов)