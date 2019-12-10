Тренер «Брюгге» Клеман: «Зидан мне не звонил и не рассказал, как будет играть «Реал»

Главный тренер «Брюгге» Филипп Клеман рассказал, чего он ожидает от матча Лиги чемпионов против «Реала».

— Зинедин Зидан мне не звонил и не рассказал, как будет играть его команда, — цитирует тренера официальный сайт УЕФА. — Мы постараемся подготовить себя к любому сценарию и проинформируем игроков, что может их ждать. Мы мало видели Браима Диаса в деле, но постараемся рассказать о нем игрокам все что сможем. Но в этом и кроется магия таких матчей. Помню, как давно уже играл за «Брюгге» в Лиге чемпионов. Я никогда не менялся футболками, но в тот вечер поменялся майкой с пареньком, который только провел свой первый матч в еврокубках — Андресом Иньестой.

Матч «Брюгге» — «Реал» состоится 11 декабря и начнется в 23.00 по московскому времени.