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Тренер «Боруссии» Фавр считает, что «Зенит» должен был побеждать «Брюгге» в первом матче

23:38
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Главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр прокомментировал победу в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов над «Зенитом» (2:1).

— Третий матч подряд без Холанна. Тяжело ли вам без него?

— Нам не хватало глубины, но мы неплохо играли без него. Перед перерывом чуть не забили, когда Ройс попал в штангу. Во втором тайме играли энергичнее. Сравняли счет и победили.

— В первом матче против вас играл один форвард Дзюба, а сейчас два — Дриусси и Азмун. В каком матче «Зенит» был опаснее?

— Было трудно. В первом тайме мы заметили, что «Зенит» много действует на контратаках. Мы хорошо противодействовали Азмуну. В матче с «Брюгге» «Зенит» должен был выиграть со счетом 5:1, но уступил. «Зенит» тоже не очень хорошо стартовал в группе, это трудно исправить. Нам это удалось.

(Гоша Чернов)

Зенит — Боруссия Д

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 6-й тур




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