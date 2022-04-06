Тренер «Бенфики»: «С учетом третьего пропущенного гола от «Ливерпуля» все становится гораздо труднее»

Главный тренер «Бенфики» Нельсон Вериссимо подвел итоги первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (1:3).

«Двери для нас не закрыты, но с учетом третьего пропущенного гола все становится гораздо труднее. Мы старались воспользоваться их слабостями в определенные моменты. Второй тайм мы провели лучше первого. Мы внесли исправления в перерыве, и игроки сами чувствовали, что могут владеть мячом. Мы были близки к тому, чтобы забить второй гол», — приводит слова Вериссимо официальный сайт УЕФА.

Ответная игра «Ливерпуль» — «Бенфика» состоится 13 апреля на «Энфилде». Начало — в 22.00 мск.