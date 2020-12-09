Тренер «Бенфики» не стал обвинять румынского судью в расизме

Главный тренер «Бенфики» Жорже Жезуш высказал свое мнение по поводу остановки матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Истанбулом».

Арбитр Себастьян Кольцеску позволил себе расистские высказывания в адрес тренера «Истанбула» Пьера Вебо.

Румынский резервный судья назвал тренера турецкого клуба Пьера Вебо «черным парнем». Обе команды в знак протеста покинули поле. Встречу перенесли на среду, 9 декабря.

— Я не знаю, что там произошло, и что он сказал, — цитирует Однако сегодня все касаемо расизма стало модным. Как гражданин, я могу думать, что хочу. Конкретное же мнение могу высказать лишь тогда, когда точно знаю, что было сказано в конкретный момент.

Сейчас все, что говорят в адрес темнокожего, может посчитаться признаком расизма. Но то же самое в адрес белого человека уже расизмом не является.

И так сейчас во всем мире. Может быть, там и были расистские высказывания, но я не знаю точно, что было сказано.