Тренер «Бенфики» на пресс-конференции призвал всех идти на выборы

Главный тренер «Бенфики» Бруну Лаже закончил пресс-конференцию перед матчем 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Зенита» неожиданным посланием к жителям Португалии.

Матч «Зенит» — «Бенфика» состоится завтра, 2 октября, начало — в 22.00 (мск). Игра пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

— Хочу высказаться на неспортивную тему. Мы собрались здесь из-за футбола, это важно. Но хочу напомнить, что на этой неделе в Португалии пройдут парламентские выборы, это очень важное событие для страны.

Можно голосовать за кого-то, можно против всех, но важно принять участие в выборах. Мы несем ответственность за свою страну. Не так важно спортсмен вы, футболист или нет. Это очень важно для всех нас. Считаю, что нет оправданий для того, чтобы не голосовать. (Гоша Чернов)