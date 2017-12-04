Тренер "Базеля": "Пускай это мы бьемся за выход из группы, фаворит - "Бенфика"

Главный тренер "Базеля" Рафаэль Викки в преддверии матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Бенфики" сказал, что его не волнует, какую тактику будет использовать соперник. Наставник швейцарцев добавил, что понимает - "орлы" не хотят завершать выступление в турнире, не набрав ни одного очка.

- Я не знаю о планах "Бенфики", но уверен, что лиссабонцы не захотят проигрывать дома, - цитирует официальный сайт УЕФА Вики. - Не знаю, какую тактику использует соперник, и не слишком ломаю над этим голову. Однако понимаю, что групповой этап они перед собственными болельщиками захотят завершить как надо.

Мы осознаем, что стоит на кону. Понятно, что "Манчестер Юнайтед" способен нам помочь, но мы на это влиять не можем. Потому мы обязаны сфокусироваться на собственной игре и делать все необходимое. Если "Юнайтед" нам поможет, отлично, но мы об этом не беспокоимся. Мы знаем, что "МЮ" тоже хочет победить, но это не наша забота.

У "Бенфики" прекрасная команда. Пускай это мы бьемся за выход из группы, фаворитом в завтрашнем матче я вижу хозяев.

Напомним, перед 6-м туром на выход в плей-офф Лиги чемпионов из группы A претендуют "Манчестер Юнайтед", "Базель" и ЦСКА.

Матч "Бенфика" - "Базель" состоится 5 декабря в Лиссабоне на стадионе "Да Луж". Начало игры - 22.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.