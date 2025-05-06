Футбол
6 мая, 06:37

Флик — об ответном матче с «Интером» в Лиге чемпионов: «Не хочу давить на игроков»

Алина Савинова

Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик поделился настроем на ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов с «Интером».

«Ребята должны наслаждаться завтрашней игрой. Играть на таком уровне, в полуфинале Лиги чемпионов против «Интера» — здорово. Я не хочу давить на своих игроков, они должны получать удовольствие. Я хочу, чтобы они были хорошо связаны, хорошо дополняли друг друга и играли в фантастическом стиле», — цитирует Флика Barcablaugranes.

&laquo;Барселона&raquo; сыграла вничью с &laquo;Интером&raquo; (3:3) в&nbsp;первом полуфинале Лиги чемпионов.Ямаль ломал двойную опеку, Дюмфрис стал королем каталонской штрафной. Разбираем шесть голов «Барселоны» и «Интера»

Первый матч команд в полуфинале Лиги чемпионов завершился ничьей со счетом 3:3. Ответная игра состоится во вторник, 6 мая, и начнется в 22.00 по московскому времени.

