Флик: «Айнтрахт» — очень хорошая команда»

Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик назвал сильные стороны «Айнтрахта» перед матчем шестого тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Последний матч у «Айнтрахта» получился не лучшим образом, но эта команда может действовать опасно. «Айнтрахт» — очень хорошая команда, молодая, с быстрыми футболистами. Они способны подстраиваться под разные игровые модели. Мы должны сыграть наилучшим образом. Если сделаем это, то сможем взять три очка», — цитирует Флика Mundo Deportivo.

«Барселона» примет «Айнтрахт» 9 декабря на «Камп Ноу». Начало игры — в 23.00 мск.