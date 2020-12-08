Тренер «Аякса» считает, что «Аталанта» играет привлекательно и прямолинейно

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг рассказал, чего он ожидает от матча Лиги чемпионов против «Аталанты».

«Аталанта» демонстрирует привлекательный футбол, весьма прямолинейный, — цитирует специалиста официальный сайт УЕФА. — То же можно сказать о нас, и вы видели, к чему это может привести. Расцениваю предстоящую встречу как финал. Здорово участвовать в финале, который дает тебе место среди 16 сильнейших клубов Европы. Нашей задачей было пережить зиму в еврокубках, и ее мы уже решили.

Матч «Аякс» — «Аталанта» состоится 9 декабря. Начало в 20.55 по московскому времени.