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Тренер «Аякса» считает, что «Аталанта» играет привлекательно и прямолинейно

17:55
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Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг рассказал, чего он ожидает от матча Лиги чемпионов против «Аталанты».

«Аталанта» демонстрирует привлекательный футбол, весьма прямолинейный, — цитирует специалиста официальный сайт УЕФА. — То же можно сказать о нас, и вы видели, к чему это может привести. Расцениваю предстоящую встречу как финал. Здорово участвовать в финале, который дает тебе место среди 16 сильнейших клубов Европы. Нашей задачей было пережить зиму в еврокубках, и ее мы уже решили.

Матч «Аякс» — «Аталанта» состоится 9 декабря. Начало в 20.55 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029461--ajax-vs-atalanta/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 6-й тур




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