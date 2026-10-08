Артета — о поражении в финале Лиги чемпионов: «У меня по-прежнему есть этот шрам»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета заявил, что поражение в финале Лиги чемпионов сезона-2025/26 все еще отзывается болью.

В решающем матче турнира, который прошел 30 мая в Будапеште, «Арсенал» в серии пенальти уступил «ПСЖ» — 1:1, 3:4.

«У меня по-прежнему есть этот шрам, как говорил Арсен Венгер. Этот яд по-прежнему течет в моих венах. И он должен там оставаться, потому что именно так мы усваиваем урок. Вероятно, это станет мощным стимулом для меня и всех остальных», — приводит The Athletic слова Артеты.

7 октября «Арсенал» объявил о продлении контракта с 44-летним Артетой до 2030 года. Под руководством специалиста лондонцы стали чемпионами Англии в сезоне-2025/26.

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