6 мая, 06:49

Тренер «Арсенала» Артета — о настрое на матч с «ПСЖ»: «Вижу, как команда борется, и у меня мурашки по коже»

Алина Савинова

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета признался, что испытывает волнение в преддверии ответного матча с «ПСЖ» в полуфинале Лиги чемпионов. Однако, по словам специалиста, он оптимистично настроен на эту игру.

«Волнение, мурашки по коже, желание, чтобы этот день поскорее настал. Ты знаешь, что у тебя есть возможность сыграть в финале Лиги чемпионов. И когда ты достигнешь этой точки, тебе придется отдать за это свою жизнь. Я вижу, как команда борется, и у меня мурашки по коже. У нас много достоинств, но в тот день игра была очень напряженной, и мы не смогли победить. Но на вторую встречу я настроен очень оптимистично», — цитирует Артету ESPN.

Первая игра команд завершилась победой «ПСЖ» со счетом 1:0. Ответный матч состоится в среду, 7 мая, и начнется в 22.00 по московскому времени.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Арсенал (Лондон)
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Микель Артета
Материалы сюжета: Лига чемпионов, плей-офф: путь к финалу претендентов на победу
Лаутаро — о финале с «ПСЖ»: «Мы должны держать ухо востро, чтобы финал стал для нас счастливым»
Артета сумел удивить Энрике и подготовил интересный план. Только для успеха «Арсеналу» этого все равно не хватило
Сафонов — о выходе «ПСЖ» в финал Лиги чемпионов: «Остался последний шаг до мечты»
Венгер: «ПСЖ» был лучше «Арсенала» в обоих матчах»
Артета назвал «Арсенал» лучшей командой ЛЧ, Энрике — ответил. О чем говорили тренеры после полуфинала
В Италии признали Доннарумму лучшим игроком матча с «Арсеналом»
