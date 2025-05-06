Тренер «Арсенала» Артета — о настрое на матч с «ПСЖ»: «Вижу, как команда борется, и у меня мурашки по коже»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета признался, что испытывает волнение в преддверии ответного матча с «ПСЖ» в полуфинале Лиги чемпионов. Однако, по словам специалиста, он оптимистично настроен на эту игру.

«Волнение, мурашки по коже, желание, чтобы этот день поскорее настал. Ты знаешь, что у тебя есть возможность сыграть в финале Лиги чемпионов. И когда ты достигнешь этой точки, тебе придется отдать за это свою жизнь. Я вижу, как команда борется, и у меня мурашки по коже. У нас много достоинств, но в тот день игра была очень напряженной, и мы не смогли победить. Но на вторую встречу я настроен очень оптимистично», — цитирует Артету ESPN.

Первая игра команд завершилась победой «ПСЖ» со счетом 1:0. Ответный матч состоится в среду, 7 мая, и начнется в 22.00 по московскому времени.