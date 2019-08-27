Тренер АПОЭЛа Долль считает, что у его команды есть шанс пройти «Аякс»

Главный тренер АПОЭЛа Томас Долль — о матче с «Аяксом» в четвертом отборочном раунде Лиги чемпионов. Первая игра завершилась вничью — 0:0.

— Я действительно верю, что в среду мы можем совершить нечто особенное, — цитирует тренера sport1.de. — Это будет великолепный матч для моих игроков и для нас, для тренерского штаба. Несмотря на домашнюю ничью 0:0, у нас есть шанс победить. Хоть мы и не фавориты, но я считаю, что это возможно.

Матч «Аякс» — АПОЭЛ состоится 28 августа и начнется в 22.00 по московскому времени.

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