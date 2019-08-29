Тренер АПОЭЛа Долль признал, что «Аякс» заслужил победу

Главный тренер АПОЭЛа Томас Долль — о матче с «Аяксом» (0:2) в четвертом отборочном раунде Лиги чемпионов. Голландский клуб пробился в групповой раунд турнира.

— Мы вылетели, но покидаем турнир с высоко поднятой головой, так как играли против очень сильного соперника, — цитирует специалиста официальный сайт УЕФА. — Наши игроки выложились полностью. Мы знали, чего ждать здесь, но мои игроки хорошо сражались, и я доволен их стараниями. Мы хорошо защищались в первом тайме, но у нас были проблемы с контролем мяча. Обычно мы сильны при стандартных положениях, было немного обидно пропустить такой первый гол. Мы мечтали о Лиге чемпионов, но и Лига Европы была целью для нас. Мы будем наслаждаться игрой в Лиге Европы.

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