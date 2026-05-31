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31 мая, 16:40

Черчесов о финале Лиги чемпионов: «Вы видели Эдегора на поле?»

Артем Бухаев
Корреспондент

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов в интервью «СЭ» рассказал, кто его удивил в составе «Арсенала» в финале Лиги чемпионов против «ПСЖ» (1:1, пенальти 3:4).

— Кто вас удивил?

— Эдегор. Со сборной Казахстана мы играли против Норвегии, где в составе был один Эдегор. У него было просто невозможно отобрать мяч — и не важно, сколько человек его атаковали, он всегда находил выход, обыгрывал, отдавал передачи. А в матче с «ПСЖ» — другой Эдегор. Вы видели его на поле? Может, не удалась игра, — сказал «СЭ» Черчесов.

В сезоне-2025/26 27-летний норвежский полузащитник провел 36 матчей за «Арсенал» во всех турнирах, отметившись 1 голом и 8 результативными передачами.

Станислав Черчесов и&nbsp;Матвей Сафонов.«В прошлом году Сафонов великолепно проявил себя на праздновании, а теперь заслуженно основной вратарь». Черчесов — о финале ЛЧ

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