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«Товарищи по команде облегчают мне задачу на поле». Фати — о дубле в ворота «Ференцвароша»

05:39
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Форвард «Барселоны» Ансу Фати подвел итоги матча Лиги чемпионов против «Ференцвароша» (5:1).

17-летний испанец оформил дубль и первым футболистом в истории Лиги чемпионов, который забил два мяча до 18-летия.

— Хорошая победа для «Барсы», — приводит слова Фати официальный сайт УЕФА. — Мы хорошо начали и продолжали прибавлять. Товарищи по команде облегчают мне задачу на поле. Пас де Йонга просто фантастический. Каждый должен работать и совершенствоваться день ото дня.

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