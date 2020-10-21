Форвард «Барселоны» Ансу Фати подвел итоги матча Лиги чемпионов против «Ференцвароша» (5:1).

17-летний испанец оформил дубль и первым футболистом в истории Лиги чемпионов, который забил два мяча до 18-летия.

— Хорошая победа для «Барсы», — приводит слова Фати официальный сайт УЕФА. — Мы хорошо начали и продолжали прибавлять. Товарищи по команде облегчают мне задачу на поле. Пас де Йонга просто фантастический. Каждый должен работать и совершенствоваться день ото дня.