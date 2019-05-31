"Тоттенхэму" помогут Кейн и Уинкс?

Главный тренер "Тоттенхэма"​ Маурисио Покеттино рассматривает возможность выпустить в стартовом составе залечившего травму полузащитника Харри Уинкса, сообщает Daily Mail. Он был прооперирован в конце апреля и пропустил месяц. Выпускник академии клуба считается важным звеном в нынешнем составе "Тоттенхэма".

Что же до форварда Харри Кейна, который пропустил шесть недель, то сам он заявил, что восстановился на сто процентов и готов выйти на поле. Однако Покеттино еще предстоит принять решение по нападающему.

– Сыграет ли он в стартовом составе? Посмотрим, мои футболисты еще не знают, кто выйдет с первых минут, – сказал аргентинец на пресс-конференции. – Самое сложное то, что играть могут лишь 11 человек, это трудная ситуация.

Нам нужно показать сплоченность и что футбол – действительно командный вид спорта. Так что энергия даже от тех, кто не выйдет на поле, может иметь значение.