"Тоттенхэм" вспоминает голы в ЛЧ. Здесь есть даже Павлюченко

"Тоттенхэм" перед первым домашним матчем четвертьфинала Лиги чемпионов против "Манчестер Сити" опубликовал в Твиттере видео с нарезкой голов своих игроков в разные времена во время выступлений в ЛЧ.
Одним из героев видеоролика стал российский экс-футболист Роман Павлюченко, который забил гол с передачи бывшего игрока "Тоттенхэма", а ныне нападающего "Реала" Гарета Бэйла в матче с "Интером".
Завтра, 9 апреля, "шпоры" примут на своем новом домашнем стадионе "Тоттенхэм Стэдиум" "Ман Сити", начало – в 22.00 (мск).
✨ Tomorrow, the @ChampionsLeague returns to Tottenham! 🙌#UCL ⚪️ #COYS pic.twitter.com/LGgI8Lm2Zt– Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 8 апреля 2019 г.
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