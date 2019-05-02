"Тоттенхэм" опубликовал новую информацию о состоянии здоровья защитника Яна Фертонгена. Он получил травму в матче 1/2 финала Лиги чемпионов против "Аякса" (0:1).

Сообщается, что у игрока нет сотрясения мозга. Он получил травму носа и выразил желание продолжить игру. Клуб вновь заявил, что все инструкции для случаев такого рода были в точности соблюдены.

Бельгиец пропустит некоторое время для реабилитации, прежде чем вернется к тренировкам. О точных сроках восстановления информации пока нет.

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