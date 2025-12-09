«Тоттенхэм» и «Славия» сыграют в Лиге чемпионов 9 декабря

«Тоттенхэм» и «Славия» сыграют в 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26 во вторник, 9 декабря.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры и перекличку игрового дня. Следить за ключевыми событиями матча «Тоттенхэм» — «Славия» можно в матч-центре на нашем сайте.

Лига чемпионов. Общий этап. 6-й тур.

09 декабря 2025, 23:00. Тоттенхэм Хотспур Стэдиум (Лондон)

Матч пройдет на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени.

В России в прямом эфире трансляцию покажут на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

В 5-м туре общего этапа ЛЧ лилейно-белые проиграли «ПСЖ» со счетом 3:5. Команда из Праги сыграла вничью с «Атлетиком» — 0:0.