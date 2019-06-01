"Тоттенхэм" прибыл на финал Лиги чемпионов

"Тоттенхэм" прибыл на финальный матч Лиги чемпионов на мадридский стадион "Ванда Метрополитано".
Напомним, сегодня, 1 июня, в Мадриде пройдет финал Лиги чемпионов, в котором "Тоттенхэм" сыграет с "Ливерпулем".
"Тоттенхэм" – "Ливерпуль": Лига чемпионов, финал, 1 июня 2019 года, прямая трансляция матча, начало – 22.00 (мск)
The lads are in the building! 👊#UCLfinal ⚪️ #COYS pic.twitter.com/fGWBEzS2K3– Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 1 июня 2019 г.
Лига чемпионов: сетка плей-офф-2018/19, новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр
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