"Тоттенхэм" прибыл на финал Лиги чемпионов

"Тоттенхэм" прибыл на финальный матч Лиги чемпионов на мадридский стадион "Ванда Метрополитано".

Напомним, сегодня, 1 июня, в Мадриде пройдет финал Лиги чемпионов, в котором "Тоттенхэм" сыграет с "Ливерпулем".

"Тоттенхэм" – "Ливерпуль": Лига чемпионов, финал, 1 июня 2019 года, прямая трансляция матча, начало – 22.00 (мск)

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