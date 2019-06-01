"Тоттенхэм" показал раздевалку перед матчем с "Ливерпулем"

"Тоттенхэм" в своем официальном Твиттере опубликовал видео из раздевалки на мадридском стадионе "Ванда Метрополитано", снятое перед финальным матчем Лиги чемпионов против "Ливерпуля".
Step inside our dressing room in Madrid... #UCLfinal ⚪️ #COYS pic.twitter.com/nuyeOTkrSQ— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 1 июня 2019 г.
"Тоттенхэм" – "Ливерпуль": Лига чемпионов, финал, 1 июня 2019 года, прямая трансляция матча, начало – 22.00 (мск)
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