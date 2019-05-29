17:59 | Футбол — Лига чемпионов

"Тоттенхэм" отправился в Мадрид на финал Лиги чемпионов

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"Тоттенхэм" вылетел в Мадрид на финальный матч Лиги Чемпионов с "Ливерпулем", сообщает пресс-служба лондонцев.

Встреча состоится в субботу, 1 июня. Начало – в 22.00 по московскому времени.

В полуфинале "шпоры" по сумме двух встреч прошли "Аякс" (0:1, 3:2), мерсисайдцы оказались сильнее "Барселоны" (0:3, 4:0).

Тоттенхэм Хотспур - Ливерпуль

 

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. Финал "Ливерпуль" - "Тоттенхэм"
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