"Тоттенхэм" отправился в Мадрид на финал Лиги чемпионов

"Тоттенхэм" вылетел в Мадрид на финальный матч Лиги Чемпионов с "Ливерпулем", сообщает пресс-служба лондонцев.

Встреча состоится в субботу, 1 июня. Начало – в 22.00 по московскому времени.

В полуфинале "шпоры" по сумме двух встреч прошли "Аякс" (0:1, 3:2), мерсисайдцы оказались сильнее "Барселоны" (0:3, 4:0).