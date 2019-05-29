"Тоттенхэм" отправился в Мадрид на финал Лиги чемпионов

"Тоттенхэм" вылетел в Мадрид на финальный матч Лиги Чемпионов с "Ливерпулем", сообщает пресс-служба лондонцев.
Встреча состоится в субботу, 1 июня. Начало – в 22.00 по московскому времени.
В полуфинале "шпоры" по сумме двух встреч прошли "Аякс" (0:1, 3:2), мерсисайдцы оказались сильнее "Барселоны" (0:3, 4:0).
✈️ Off to Madrid for the #UCLfinal! #MarchToMadrid ⚪️ #COYS pic.twitter.com/ln6tw9JckF— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 29 мая 2019 г.
Off. We. Go. ✈️🇪🇸#MarchToMadrid ⚪️ #COYS pic.twitter.com/iSlmaquEu0— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 29 мая 2019 г.
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