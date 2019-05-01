"Тоттенхэм" опубликовал заявление по ситуации с травмой защитника Яна Фертонгена в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с "Аяксом" (0:1).

- Состояние бельгийского защитника было оценено на поле сразу после инцидента в строгом соответствии с указаниями Футбольной ассоциации Англии по ситуациям с подозрением на сотрясение мозга, - говорится в сообщении. - После тестирования он был признан готовым продолжить, он ответил на все вопросы правильно и четко, что подтверждало его готовность вернуться в игру. Все имеющееся видео матча подтверждает, что он не терял сознание. Ян был немедленно отозван с поля после того, как игрок сказал, что у него внезапно появились симптомы, и он не мог стоять на ногах без проблем. Сегодня было проведено медицинское тестирование, которое продолжится в ближайшие дни. На данный момент негативных последствий травмы выявлено не было.

Напомним, Фертонген был заменен на 39-й минуте. Он столкнулся с партнером по команде Тоби Алдервейрелдом и разбил голову в кровь. Он попытался вернуться на поле, но все же не смог продолжить игру.

Врачи выпустили Фертонгена на поле после травмы головы. И ему стало плохо