"Тоттенхэм" намерен показать силу и сражаться". Покеттино - о матче с "Сити"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино перед ответным матчем 1/4 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Сити" заявил, что его команда намерена сражаться.

- Победа в первом матче стала отличным результатом, - приводит слова Покеттино официальный сайт УЕФА. - Но мы прекрасно знаем, что ничего еще не решено. "Тоттенхэм" намерен показать свою силу и сражаться.

Наш соперник может показывать высокий темп с начала матча. Мы должны остановить их, показав атакующую игру. "Тоттенхэм" должен продемонстрировать свои сильные стороны.

Гвардьола, вероятно, является одним из лучших тренеров в мире. Мы встречались в Барселоне, когда часто играли друг против друга.

Первый матч между "Тоттенхэмом" и "Сити" завершился минимальной победой "шпор" на своем поле (1:0).

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